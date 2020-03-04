لغز قائمة الفراعنة

يعاني حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر من عدم توافر مهاجمين على مستوى عال من الكفاءة والقدرات الفنية بالدوري المصري، وهو ما يسبب له حيرة كبيرة في اختياراته لقائمة المنتخب التي ستخوض مباراتي الذهاب والعودة امام توجو يومي 26 و29 من الشهر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2021.

وعلمت الاهالي ان البدري اشتكى لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة من ندرة المهاجمين ولاعبي بعض المراكز الاخرى في الدوري بسبب سيطرة اامهاجمين الاجانب على هذا المركز في اغلب فرق الدوري، مؤكدا انه لا يوجد امامه سوى مهاجم واحد فقط هو الذي يستحق اللعب للمنتخب في الوقت الحالي وهو مصطفى محمد، كما انه سيعاني ايضا خلال اختيار لاعبي المنتخب بسبب غموض موقف رمضان صبحي وايقاف محمود كهربا، واصابة احمد حجازي الذي ينتظر تحديد مدة غيابه على اثرها، بالاضافة الى ان مركز الظهير الايسر ايضا يسبب له صداعا كبيرا بسبب عدم وجود خيارات متاحة امامه لانتقاء الافضل بينهم.

ويعلن المدير الفني لمنتخب مصر عن اسماء اللاعبين المحترفين الذين سينضمون الى قائمة المنتخب يوم الاحد المقبل، والذي سيكون على رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد النني وأحمد حسن كوكا.