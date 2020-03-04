منتخب تنس الطاولة يتأهل للأوليمبياد بالعلامة الكاملة

كتب أحمد هديب

نجح الثنائي المتألق دينا مشرف وعمرعصر لاعبا منتخب تنس الطاولة في التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 في منافسات الزوجي المختلط، بعد فوزهما على الزوجي النيجيري 0/4 في نهائي بطولة إفريقيا التي أقيمت مؤخراً في تونس، كما توج أحمد صالح لاعب منتخب الرجال بكأس أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على لاعب نيجيريا، والمصنف الخامس في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، بينما توجت دينا مشرف لاعبة منتخب السيدات بكأس أفريقيا أيضاً.

وقد هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور بتأهل مصر بالعلامة الكاملة لأوليمبياد طوكيو، وأثنى على الأداء الفني المتميز الذي ظهر به اللاعبون في “الزوجي المختلط” المُكون من اللاعب عمر عصر واللاعبة دينا مشرف في تحقيق المركز الأول، وأعرب عن سعادته بالتأهل الاستثنائي لتنس الطاولة المصرية، مؤكداً مواصلة الدعم والمساندة لهم، لافتاً إلى تفاؤله الكبير بتحقيق إنجاز كبير للرياضة المصرية في أوليمبياد طوكيو.

يُذكر أن منتخب مصر قد تأهل في منافسات الفرق والفردي خلال دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، وسوف يشارك الفريق المصري بـ 6 لاعبين هم : “عمر عصر، أحمد صالح، خالد عصر، في الرجال، ودينا مشرف، يسرا حلمي، فرح عبد العزيز” في السيدات تحت قيادة المدير الفني للمنتخب ماجد عاشور “للرجال”، وأشرف حلمي “للسيدات”.

وعلى جانب آخر تصدرت الشقيقتان مروة ومريم الهضيبي لاعبتا الأهلي في تنس الطاولة التصنيف الخاص بشهر فبراير للسيدات على موقع الاتحاد المصري للعبة، بتفردهما بتحقيق 53 نقطة لكل منهما دون غيرهما من اللاعبات خلال البطولات التي شاركن بها خلال الشهر، حيث حققت مروة في بطولة الإسماعيلية الأخيرة 26 نقطة مقابل 30 نقطة لشقيقتها مريم، بالإضافة إلى نقاط شهر يناير، فقد حققت مروة 27 نقطة، بينما وصل رصيد مريم إلى 23 فقط، ليكون إجمالي النقاط وفقاً لما أعلنه اتحاد تنس الطاولة 53 لكل لاعبة، وجاءت هنا جودة “المعجزة” في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.