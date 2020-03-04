محيلبة يحقق فضية البطولة العربية للرماية

فاز الرامي الأوليمبي العالمي عزمي محيلبة بالميدالية الفضية في البطولة العربية الخامسة عشر للرماية على أطباق الإسكيت، والتي أقيمت بالقاهرة واشترك فيها رماة المنتخبات القومية من دول الكويت والسعودية والإمارات وعمان والبحرين والمغرب وسوريا والعراق ولبنان، بالإضافة إلى مصر، وذلك بعد ماراثون طويل مع بطل الإمارات سيف بن فطيس في نهائي عالمي وقوي للغاية حقق عزمي من خلاله رقم 58/60 بينما حقق سيف 59/60 واقتنص الميدالية الذهبية، وكان عزمي قد حقق أعلى رقم في البطولة وهو 123/125 بينما حقق سيف 120/125، ليلحق عزمي بشقيقه عبد العزيز “كابتن منتخب مصر” الذي قاد الفراعنة لحصد المركز الأول والميدالية الذهبية، كما حقق أيضاً عبد العزيز محيلبة أعلى “score” في البطولة لفردي الرجال وهو 122/125 وكان عزمي قد حقق منذ ثلاثة أسابيع تقريباً ذهبية البطولة العربية التي أقيمت بالمغرب مع نفس الأبطال برقم عربي جديد وهو 124/125 ونهائي تاريخي برقم 58/60، ليعود مرة أخرى ويحقق فضية البطولة العربية بالقاهرة وهو إنجاز كبير لم يسبقه إليه أحد وهو تحقيق ذهبية وفضية العرب وبنفس الرقم في المباراة النهائية وسط أبطال العرب المتميزين وهم أيضاً أبطال عالم وذلك في أقل من ثلاثة أسابيع، ويستعد عزمي لبطولة كأس العالم بقبرص والتي ستقام خلال الأسبوع القادم، وهي إعداد جيد وقوي لأوليمبياد طوكيو في يوليو 2020.