السلة يعلن ملاعب نصف النهائي

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة السلة أسماء الملاعب المقرر استضافتها لمنافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر، والتي تقام ابتداء من غد الخميس وتستمر حتى يوم 16 مارس الجاري، ووفقاً لما أعلنته اللجنة وخاطبت به الأندية المتأهلة لمنافسات نصف النهائي، ستقام المباراة الأولى والثانية على ملاعب الأندية الأفضل في الترتيب، والمباراة الثالثة والرابعة على ملاعب الأندية الأخرى، وحال الاحتكام إلى مباراة خامسة فتقام على ملاعب محايدة تحدد بمعرفة الاتحاد فيما بعد.

وتقام منافسات نصف النهائي بنظام best of 5أيضاً حيث يلتقي كل فريقين 5 مرات، والفائز في 3 مباريات يتأهل للنهائي .. ومن المعروف أنه كان قد تأهل للدور قبل النهائي فرق كل من الأهلي والزمالك والجزيرة والاتحاد السكندري.