سقوط أسبانى أنجليزى .. وتفوق ألمانى فرنسى أبرز ظواهر دورى أبطال أوروبا

عادل عطية

بعد أن انتهت منافسات جولة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يومى الثالاثاء والأربعاء الماضيين، حيث امتدت مباريات الجولة على مدار أسبوعين وشهد يوم الثلاثاء تعادل نابولي في عقر داره مع برشلونة (1-1)، بينما تلقى تشيلسي خسارة مهينة بملعبه على يد بايرن ميونخ (0-3)، أما الأربعاء، فشهد انتصار ليون الفرنسي على ضيفه يوفنتوس بهدف دون رد، فيما سقط ريال مدريد بمعقله أمام مانشستر سيتي (1-2(، وترصد” الاهالي” أبرز ظواهر جولة دوري أبطال اوروبا وتوابع النتائج المفاجئة التي جاءت على النحو التالي..

أكمل بايرن ميونخ الضلع الثالث لمثلث الانتصارات الألماني في دور الـ16، بعودته من لندن بفوز ثمين على البلوز. الفريق البافاري سار على خطى الثنائي الألماني بوروسيا دورتموند ولايبزيج، الذي نجح في تحقيق الفوز بالدور ذاته على حساب باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير. ولأول مرة في تاريخ دوري الأبطال، تتمكن 3 فرق ألمانية من الفوز في ذهاب دور الـ16، كما أن هذ الفوز الكبير قد وضع الفريق البافاري قدما ونصف في دور الثمانية، بينما بات منافسه اللندني في حاجة لشبه معجزة للتعويض في “أليانز أرينا” معقل الفريق الألماني.

شهد هذا الأسبوع خصام الأرض لأصحابها في 3 مباريات من أصل 4، إذ لم تستطع 3 فرق تحقيق الفوز على ملاعبها، وتلقى تشيلسي والريال هزيمتين على ملعبيهما، بينما فرض البارسا التعادل على نابولي في عقر داره، ويعد ليون هو الناجي الوحيد من هذه اللعنة التي أصابت أصحاب الأرض، بنجاحه في الفوز على اليوفي (1-0(، حيث جر كريستيانو أذيال الخيبة بعد خسارة يوفنتوس في معقل أولمبيك ليون، وفقد النجم البرتغالي خطورته المعتادة، ولم يساعده زملاءه بالشكل الكافي، وعجز “الدون” عن هز شباك الفريق الفرنسي كما فعل في المواجهات السابقة بقميص ريال مدريد، ويطمع رونالدو في انتفاضة قوية لرد اعتباره في لقاء الإياب وسط أنصار اليوفي في تورينو.

كما أن تصريحات ماوريسيو ساري مدرب اليوفي بعد اللقاء تحمل انتقادات عنيفة للاعبيه، مشيرا إلى أن أدائهم في التدريب ليلة المباراة كان أفضل من مستواهم أمام ليون. لكن ستظل المنافسة محتدمة في لقاء الإياب على ملعب “أليانز ستاديوم”، لا سيما وأن يوفنتوس بقيادة المدرب ماوريسيو ساري، لا يحقق انتصارات كاسحة، وغالبا ما يكون التفوق لصالحه بفارق هدف أو هدفين، فهل سيتمكن الـ”بيانكونيري” من قلب النتيجة؟ أم سيتأهل ليون إلى دور الثمانية للمرة الأولى في السنوات العشر الأخيرة؟

وبالنسبة للمان سيتى رغم تراجع النتائج بشدة محليا، وفقدانه “إكلينيكيا” لقب الدوري الإنجليزي لصالح منافسه ليفربول، بجانب عقوبة منع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال لموسمين، فإن المدرب الإسباني حقق فوزا ثمينا على ريال مدريد في معقله سانتياجو برنابيو. عاد جوارديولا إلى إنجلترا بفوز مهم للغاية (2-1) ليعزز من فرص فريقه في التأهل لدور الثمانية، ويخوض مباراة الإياب في ملعب “الاتحاد” بثقة أكبر. ورغم ذلك قال المدرب الإسباني بعد اللقاء “لم نحسم شيئا بعد، ريال مدريد فريق يمكنه صناعة الفارق وقلب الطاولة في أي وقت”. غير أن المدرب الفرنسي يعيش فترة سوداء، فرط في قمة الدوري الإسباني بالإخفاق في آخر مباراتين بتعادل مع سيلتا فيجو ثم خسارة أمام ليفانتي، وزاد الطين بلة بخسارة أمام مانشستر سيتي في برنابيو، وما يصعب من مهمة “الملكي” إيابا في ملعب الاتحاد، خسارة جهود قائده سيرجيو راموس الذي تعرض للطرد بعد عرقلة جيسوس.

لم تشهد مباريات الأسبوع الأول في البطولة إشهار الحكام لأي بطاقة حمراء في وجه أي لاعب خلال 4 مباريات، وانقلبت الآية هذا الأسبوع بتعرض 3 لاعبين للطرد في 3 مباريات مختلفة، لتصبح مواجهة ليون ضد يوفنتوس الوحيدة التي لم يحصل أي لاعب فيها على طرد .. المفارقة تكمن في إشهار البطاقات الحمراء في وجه لاعبين إسبان أو يلعبون لفريق إسباني، وحصل الظهير الإسباني ماركوس ألونسو، لاعب البلوز، على بطاقة حمراء أمام البايرن، كما هو الحال مع مواطنه سيرجيو راموس، قائد الريال، أما التشيلي أرتورو فيدال، فتعرض هو الآخر للطرد، خلال مباراة فريقه الإسباني برشلونة أمام نابولي.