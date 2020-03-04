تقرير : التطبيع الكامل مع إسرائيل مقابل رفع اسم السودان من القائمة السوداء

5مليارات دولار “مقابل رفع السودان من القائمة السوداء للإرهاب”،حيث كشف تقرير إسرائيلي، أن “الولايات المتحدة الأمريكية تشترط على الخرطوم، إجراء تطبيع كامل مع تل أبيب، ودفع مبلغ 5 مليارات دولار، قبل النظر في طلب الرفع من قائمة الإرهاب.

حين ذكرت صحيفة “هآرتس” ، أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مرتبط بإكمال خطوات التطبيع مع إسرائيل

وليس اللقاء السري الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،هو الكفيل برفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب،

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن “رفع الولايات المتحدة لمعظم العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان في أكتوبر 2017 جاء بطلب من تل أبيب.

كما أكدت “هآرتس” فى تقرير لها بأن ” التطبيع الأسرائيلى السودانى هو البوابة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب “. وذلك بسبب وجود مصالح مشتركة بين تل أبيب وواشنطن والقوى العظمى الدولية.

بالإضافة لرفع واشنطن لمعظم العقوبات عن السودان فى 2017 بسبب موقف الأخير ضد إيران .

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية “هآرتس”، أن إسرائيل تقدم للسودان “شريان حياة للمؤسسات الانتقالية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، كون اجتماع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكل الخطة الأكثر أهمية للرفع من قائمة الإرهاب وتسهيل الوصول إلى أموال المانحين التي تعتمد عليها السلطات لإنجاح الفترة الانتقالية وإنقاذ الاقتصاد المتدهور

وإن “التغيير في المواقف العدائية تجاه إسرائيل واليهود جاء جنبا إلى جنب مع التعبير عن المعارضة العامة للنظام السابق”.

ولفتت إلى أن “نتنياهو أكد خلال تدشين حملته الأنتخابية هذا الأسبوع على متانة العلاقة مع السودان”، وأنه قال بهذا الشأن: “سنعمل على عودة اللاجئين السودانيين للسودان الجديد الذي تربطنا به علاقات جديدة. ونعكف الآن على تطويرها لتصل مرحلة التطبيع الكامل”.