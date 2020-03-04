بسبب تداعيات الكورونا:تأجيل انعقاد “الملتقى العربي للاستثمار السياحي” في الأردن

أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية ومجموعة الاقتصاد والأعمال عن تأجيل “الملتقى العربي للاستثمار السياحي” الذي كان مقرراً انعقاده في العاصمة الأردنية في 14 آذار/مارس الجاري. وجاء التأجيل مراعاة للظروف الناتجة عن فايروس كورونا وتداعياته التي شملت معظم بلدان العالم. وسيتم تحديد الموعد الجديد للملتقى في وقت لاحق، أي بعد عاصفة الكورونا. وكان من المقرر انعقاد الملتقى برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في الأردن الدكتور عمر الرزاز وبمشاركة قيادات هيئات ومؤسسات السياحة والاستثمار من الأردن والبلدان العربية الأخرى. ووجهت وزيرة السياحة والآثار في الأردن السيدة مجد شويكة رسالة إلى رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال نصت على الآتي: “نظراً للظروف التي يمر بها العالم وتداعيات فايروس كورونا، أرجو إعلامكم بإرجاء موعد انعقاد “الملتقى العربي للاستثمار السياحي” المنوي انعقاده بتاريخ 14/3/2020 إلى موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا، آملين العمل سوياً على اعادة انعقاد الملتقى لاحقاً حال انتهاء هذه الأزمة.”