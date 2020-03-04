رسميًا.. تأجيل فعاليات مؤتمر العمل العربى بسبب كورونا

أكد النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بصفته رئيسا للجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية أنه من خلال اتصالا هاتفيا من فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية، فقد تم إبلاغه، بأن المنظمة قد تلقت طلب من حكومة سلطنة عمان، والتى كان من المقرر أن تستضيف أعمال مؤتمر العمل العربى، تفقد بتأجيل عقد المؤتمر على أراضيها، حرصا منها على سلامة الضيوف واجراءا احترازيا لمواجهة فيروس “كورونا”.

وكان مجلس إدارة منظمة العمل العربية قد وافق في ختام أعمال دورته الـ 29 بالقاهرة، علي مشروع جدول أعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي 2021 ، واحالته إلي الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده بالعاصمة مسقط بسلطة عمان ، خلال الفترة من 30 مارس إلي 6 إبريل 2020 مع التوصية بإقرار.

وتضمن مشروع جدول الأعمال، تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي ، والنظر في قرارات وتوصيات مجلس الادارة ، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق، المسائل المالية والإدارية ، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حولا الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي جنيف يونيو2021