أعراض كورونا المصري

*بقلم نهال مجدى

أصبح وباء الكورونا الذى ظهر نهاية العام الماضي كأحد التحورات (القاتلة فى بعض الأحيان) لفيروس الألفلونزا الموسمية العادية، سبب فى ذعر عالمي زاد منه التركيز الإعلامي الشديد على تزايد اعداد الإصابات وبؤرها واعداد الوفيات المتأثرة بها. هذا بجانب الأخبار المتواترة عن مركز الحظر الصحي فى البلدان المختلفة، وإستخدام المرض سياسياً فى منع استقبال الوافدين من دول معينة واستقبال غيرهم من دول اخري، والأضرار الإقتصادية التى لم ينتبه العالم لتأثيرها بعد.

ومع هذا كله، وبالرغم من انه حديث الساعة الأن حول العالم بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، إلا اني أود الحديث عن الأمراض الإجتماعية الخطيرة التى القى عليها الضوء وجعلها فى بؤرته هذا الفيروس المستحدث اللعين.

أول هذه الأمراض وربما أهمها هو ثقة الرأي العام المنعدمة فى أى تصريح لأي مسئول اياً كان موقعه من أعلى هرم السلطة لقاعدته، فبمجرد أن ينشر اي تصريح لأي مسئول وفي أي مجال ستجد أن رد الفعل الأولي للبعض هو التشكيك والتسفيه والسخرية، ولكن فى الأغلب يكون الشكيك والتكذيب هو سيد الموقف.

وإحقاقاً للحق ترجع هذه الحالة من فقدان الثقة لأكثر من سبب، أولها هو إنعدام الشفافية أو غياب او حتى تأخر الإعلان عن المعلومات الصحيحة مما يعطي الفرصة للشائعات والتخمينات والتشكيك ليتوغل فى الصدور والعقول بدلاً من أن تقتلها الحقيقة الدامغة فى مهدها. ثانيها وبكل الصدق يُسأل عنها الإعلام المقروء والمسموع والمرأي الذى يرمي فى بعض الأحيان بنصف معلومة أو ربع تصريح للمتلقي الذى سرعان ما يعمل فيها عقله وخياله ويكمل اوجه النقص فيما سمعه او قرأه أو رأه. وثالثها وهو الأهم هو العقود الطويلة والتاريخ الأطول التى تأكد خلاله للرأي العام انه كثيراً ما تم الكذب عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد مما اوصلنا الى هذا الحالة التي اصبحنا فيها نكذب المسئول وإن صدق.

ثاني هذه الأمراض هوالانجراف الغريب وراء الشائعات حتى وان بدت غير منطقة، والمثير فى الأمر أن تلك الشائعات اصبحت لا تعتمد حتى ولو على الحد الأدني من المنطق أو المعلومات. والأغرب انه بعد ما مر من أحداث خلال السنوات القليلة الماضية وكم الشائعات التى أثبتت كذبها وأدرك الرأي العام الهدف من ورائها ومصدرها وقاومها بالتجاهل وعدم التصديق والتحذير منها فى بعض المواقف، وكان المتوقع ان يستمر هذا الوعي ولادراك ولكن جاء هذا الفيروس اللعين ليصيب وعي المصريين مرة اخري ويجعلهم يستسلموا للشائعات مرة اخري.

ثالث هذا الأمراض وهو الإستغلال السخيف للأزمات بدون رحمة وبمنتهي انعدام للضمير، فبمجرد أن تواجدت إحتمالات (مجرد إحتمالات) لزيادة الطلب على الماسكات الطبية ترتفع اسعارها من 4 الى 8 جنيها بدون ادني مبرر سوي الجشع المفرط.

وأخر تلك الإعراض وأشدها خطورة هى الشعور بالدونية لدي الكثيرين والذي يجعلهم يشككوا في اي موقف إيجابي تتخذه الدولة المصرية وكأن مصر أقل بكثير من اي دولة في العالم ايا كانت. هذه الحالة اليائسة إذا استمرت ستكون أخطر على مستقبلنا من أي فيروس أو مرض، فاليائس المحبط المتشكك فى نفسه دائما لا يبني دولة كبري ولا ينجح، ونفسياً يكون مهزوم مقدماً في اي معركة يقدم عليها او تفرض عليه.

قد يكون فيروس كورونا العالمي أقل خطورة مما يبدو عليه فى الاعلام، ولكن كورونا المصري أعراضها أخطر مما تبدو عليه ان لم ننتبه ونكافحها بقوة ونتغلب عليها.