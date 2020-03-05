أبو الغيط : وزراء الخارجية العرب أصدروا قرارا مهما بشأن حقوق مصر التاريخية في النيل

أكد السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أقر قرارا مهما قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية. وقال أبو الغيط – في مؤتمر صحفي ، في ختام الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة العربية مع يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة- إن القرار يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا ،ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي، ويرحب باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته االإدارة الأمريكية ، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته الولايات والبنك الدولي عادل ومتوازن ويحقق مصالح البلدان الثلاثة.