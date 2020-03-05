غدا الجمعة في القاهرة و بمشاركة وزراء ووفود عربية ودولية ..الإعلان عن تأسيس الإتحاد العالمي للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود

يشارك وزراء وممثلي منظمات ووفود عربية ودولية في إفتتاح المؤتمر الأول للإتحاد العالمي للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود،وذلك في الرابعة من مساء غدا الجمعة بفندق إنتركونتننتال سيتي ستارز ،بالقاهرة ..

صرح بذلك اليوم الخميس عبدالفتاح إبراهيم الأمين العام للإتحاد العربي للغزل والنسيج،ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر الراعية لتأسيس “الإتحاد العالمي للغزل والنسيج” .

وقال “إبراهيم” إن الإتحاد العالمي للغزل والنسيج المزمع الإعلان عنه غدا الجمعة ، يأتي في ظل تحديات يمر بها العالم أجمع تهدد تلك الصناعة الإستراتيجية،وتتطلب توحدا،وتنسيقا بين كافة ممثلي عمال الغزل والنسيج حول العالم ،رافعين شعار “قوتنا في وحدتنا ” من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة وحقها بالعمل اللائق والأجر العادل والحماية الاجتماعية ،متمسكين بالثوابت في الدفاع عن حقوق العمال،ومشاركين أطراف العملية الإنتاجية في كل السبل التي ترفع من الإنتاج ،وتحمي الصناعة الوطنية ،وتحقق التوزان بين أطراف العمل “حكومات وأصحاب عمل وعمال “،منسقين في كل المحافل الدولية ،والتشريعات من أجل حوار إجتماعي عادل ومتوازن ،ومفاوضة جماعية يكون هدفها الأول والأخير حماية العامل ،والنهوض بالصناعة .

وأوضح “إبراهيم” أن إختيار “القاهرة” لعقد المؤتمر التأسيسي الأول للإتحاد العالمي للغزل ،يأتي في إطار الدور المحوري والريادي لمصر في كافة المجالات ،ودعم مباشر وغير مباشر لخطة الإصلاح التي تنفذها الأن الحكومة المصرية بمتابعة يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي ،للنهوض وتطوير شركات الغزل والنسيج حتى تعود إلى سابق عهدها ،في إطار خطة إصلاح شاملة تتكلف 21 مليار جنيه.