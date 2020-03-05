قبل اعتماده رسميا ..طلاب الثانوية العامة يطالبون بزيادة الوقت المخصص للامتحان ومراعاة ترتيب المواد بالجدول

ابدى طلاب الشعبة العلمية (رياضة ) بالثانوية العامة ، ملاحظاتهم حول جدول الامتحانات المقترح الذى عرضته وزارة التعليم للحوار المجتمعى لاستقبال مقترحات الطلاب واولياء الامور قبل اعتماده بشكل رسمى .

واكد الطلاب، ان الجدول لم يراع وجود وقت كاف بين المواد وبعضها خاصة فى مواد افرع الرياضيات الاربع (الجبر والهندسة الفراغية والاستاتيكا والديناميكا وتفاضل وتكامل ) ، كما ان الوقت المخصص للامتحان مدته ساعتين وهذا زمن قليل جدا لكل فرع من الفروع وعدد الاسئلة بالامتحان ، كما انه لا يوجد عدل وتكافؤ فرص حيث ان مدة الامتحان لطلاب علمي علوم وأدبي لكل مادة من موادهم ٣ ساعات.

واكد الطلاب على ضرورة اعادة تريب بعض المواد فى مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة ، حيث طالبوا بتبديل امتحانات مواد الكيمياء و الجغرافيا بدلا من امتحانات الفيزياء و التاريخ بالجدول ، وذلك من اجل ان تكون فرصة الايام قبل امتحان الفيزياء و التاريخ اكبر لضخامة المنهج ، وطالب بعض الطلاب بوضع يوم زيادة اخر قبل اداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الشعبة الرياضية.

كما دعا بعض طلاب العلمي علوم، إلى تبديل مادة بوضع مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة مكان مادة الكيمياء لزيادة مساحات المذاكرة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، حددت يوم ٧ يونيو موعد إنطلاق امتحانات الثانوية العامة، على أن تنتهي يوم ٤ يوليو القادم، وذلك لمدة ٢٨ يوما.