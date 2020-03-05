منظمة السياحة العالمية UNWTO تدعو المنشآت السياحية المصرية للمشاركة فى مسابقة سياحة الأطعمة ببليجيكا يونيو 2020

دعت وزارة السياحة والآثار ، المنشآت السياحية الخاضعة لإشرافها ، للمشاركة فى مسابقة سياحة الأطعمة لمنظمة السياحة العالمية والذى سيعقد بمدينة BRUGES ببلجيكا فى الفترة من 1 إلى 3يونيه 2020 .

وقد تلقت غرفة المنشآت السياحية كتاباً من الإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة السياحة والآثار ، أشارت فيه إلى أن النسخة الثانية من مسابقة “بدء سياحة الأطعمة لمنظمة السياحة العالمية “2nd UNWTO Gastronomy Tourism Startup Competition

قد بدأ قبول الإشتراك فيها إعتباراً من 28 يناير 2020 ، وستقام فعالياتهاالأسبوع الأول من يونيو 2020.

وأوضحت منظمة السياحة العالمية UNWTO فى الترويج للمسابقة ، إنها ستتيح الفرصة للمشاركين فى المسابقة للتنافس ، وتقديم مشروعاتهم إثناء إقامة المنتدى العالمى السادس لمنظمة السياحة العالمية حول ” سياحة الأطعمة ” والذى سيعقد بمدينة BRUGES ببلجيكا فى الفترة من 1 إلى 3يونيه 2020 .

ونوهت المنظمة إلى أن هذا الحدث يٌعد منصة لريادة الأعمال والإبتكار فى مجال السياحة ، حتى يتم خلق تعاون بين الأطراف الفاعلة ، وتبادل قصص النجاح ، وتدعيم ثقافة إستثمار رأس المال للمشروعات .

والنسخة الأولى من المسابقة التى أقيمت فى 2019 ، شارك فيها ما يزيد عن 300 مباردة من 84 دولة ، وتنوعت المشروعات المقدمة فى المسابقة ، ما بين تقنيات حديثة ، ومبادرات سياحية معتمدة على المجتمع ، وبرمجيات مبتكرة تركزت على الإستدامة الزراعية الموجهة نحو الإبتكار ، مؤكدة على أن كل المبادرات تساهم فى المضى قدماً لأهداف التنمية المستدامة SDGs .

من جانب أخر أشارت دراسة لخبراء منظمة السياحة العالمية، حول الطعام، عن مدى تأثير المطاعم في ترجيح كفة إحدى الوجهات السياحية على الأخرى، سواء على مستوى نظافتها، أو تميزها، أو تنوع أطباقها، أو قدرتها على توفير أجواء مختلفة تجعل من تناول الطعام فيها تجربة لا تنسى للسائح.

وإنه قد أصبح هناك على مستوى العالم بالفعل ما يمكن تسميته سياحة المأكولات أو “foodtourism “, حتى أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أصدرت كتيبا خاصا عن هذا الموضوع مؤخرا تناول موضوع الأكل أو المطبخ باعتباره الآن واحدا من أهم الإتجاهات الحديثة للسفر في عصرنا الحديث.

وأشار هذا الكتيب أو التقرير إلى أن الكثير من الدول والحكومات والمنظمات السياحية ووكالات السفر والفنادق والمطاعم باتت تولي أهمية كبرى لهذا الاتجاه من أجل جذب السائحين إليها, إما عن طريق اجتذابه بمطبخ متميز خاص بالدولة كلها يجعل السائح راغباً في التعرف على مأكولات هذا البلد بوصفه جزءً من ثقافته وأسلوب حياته, أو عن طريق توفير أرضية كافية للسائح تشمل أكلات ووجبات ومطابخ متنوعة من كل أنحاء العالم بما فيها المطبخ الذي تشتهر به الدولة نفسها أو المأكولات الأخرى غير المعروفة, أو حتى “المأكولات المعولمة” والوجبات السريعة التي تقدمها مطاعم ذات أسماء عالمية مشهورة.