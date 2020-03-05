جامعة بنها تشارك في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

غادة إبراهيم

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث هشام السنجري ممثل المشروع الوطني للقراءة بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة وذلك لبحث مشاركة جامعة بنها ومديرية التربية والتعليم في المشروع الوطني للقراءة بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي بدبي

وقال الجيزاوى انه تم خلال اللقاء مناقشة اهداف المشروع والتي تتلخص في جعل القراءة عادة يومية لطلاب الجامعات والمدارس بما يحقق مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر ويحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ورؤية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم لتمكين الطلاب من تحصيل وانتاج المعرفة وتطبيقها بما يعزز تبادل الثقافات والقيم الانسانية والحس الوطني والانتماء والحوار البناء

واشار الى انه تم أيضا مناقشة اليات وطرق مشاركة طلاب الجامعة في المسابقة وطرق التسجيل واختيار منسقين وفرق عمل لتنسيق المشروع على مستوى الكليات والجامعة