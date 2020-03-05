برتوكول علاج فيروس كورونا القطرى غير موثوق فيه دوليا

اصدر مركز المعلومات الدوائية الإقليمي التابع لمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية بيانا يكشف فيه بانه قد تم تداول بروتوكول علاجي لفيروس الكورونا المستجد على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تم فهمه بالخطأ انه من مركز مكافحه الامراض والاوبئة الأمريكي (CDC) (Center For Disease Control And Prevention ) وهذا مخالف للحقيقة ونحن نوضح انه بالبحث تبين انه ليس من CDC) ) الامريكية وانما صادر من مركز الامراض الانتقالية بمستشفى حمد الدولي بقطر (Communicable Disease Center) وهذا الأخير اعتمد على دراسة غير موثوق بها من أي جهة دولية ومازال قيد البحث ويحتاج الى المزيد من التجارب السريرية .

وهيب مركز المعلومات مقدمي الخدمة الطبية عدم تداول أي معلومات تخص هذا البروتوكول او غيره والاعتماد فقط على القنوات الشرعية المعتمدة مثل موقع مركز مكافحه الامراض والاوبئة الأمريكي (CDC) وموقع منظمة الصحة العالمية (WHO )