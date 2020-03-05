محافظ الاسكندرية ينفى شائعة ظهور كورونا ويأمر باخلاء مطعم فى منطقة القلعة

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أنه تم اكتشاف مروج الشائعات في الإسكندرية، لافتًا إلى أن هناك 3 سيدات وراء نشر هذه الفتن حتى تٌحدثن حالة من الهلع والخوف وتبين ان وهذه السيدات هي نفسها التي قامت بنشر شائعات عبر جروبات الواتس آب سابقًا بانتشار الالتهاب السحائي.على مستوى الجمهورية. ونفى “الشريف” عن وجود اى حالات وفيات بسبب مرض كورونا مؤكدا اننا لم نخفى اى شئ وسوف يتم محاسبة مروجى الاشائعات الذى تسبب فى ذعر وفزع بين المواطنين بالاسكندرية . ويأمر باخلاء مطعم بمحيط قلعة قايتباي كما أمر بتكليف رئيس حي الجمرك بمتابعة أعمال إخلاء مطعم فاروس بالقلعة بعد إنهاء تعاقد مستغليه فبراير الماضى، والانتهاء خلال ٧٢ ساعة من أجل إعادة طرحه لتعظيم موارد الدولة. دراسة أوضاع بائعي منتجات خان الخليلي والتحف بما يتناسب مع أعمال التطوير و القيمة التراثية لقلعة قايتباي . تشجيعًا للابتكار ولتنمية عقول طلاب المدارس بالإسكندرية شهدت الدكتورة جاكلين عازر #نائب_محافظ_الإسكندرية، اليوم، بدار أوبرا الإسكندرية، أولى عروض المسرح الذهبي لمسرحية “على مبارك” للدكتور طه حسين ضمن المنهج التعليمي لطلاب الصف السادس الإبتدائي والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع مؤسسة المسرح الذهبي بحضور طلاب عدد من المدارس علي مستوي الإسكندرية.. وعض مسرحى لطلبة الابتدائى فى دار الاوبرا من جهتها وجهت عازر الشكر إلي دار الأوبرا المصرية لتنظيمها هذا العرض المسرحي المتميز الذي يأتي محتواه ضمن المنهج التعليمي لطلاب الصف السادس الابتدائي. وطالبت بتقديم تلك العروض في مدارس الإسكندرية مشيرة إلي أن ذلك سيلاقي نجاح كبير في تقديم بعض المناهج بشكل مبتكر من خلال الأعمال المسرحية لتبسيط وتوصيل المعلومة للطالب عبر دمج الفن مع العلم، والذي بدوره سيسهم في بناء العملية التعليمية . جدير بالذكر أن؛ تلك العروض تستند إلى الايمان بأهمية التراث المصري وتسعى إلى إلقاء الضوء على شخصيات خالدة أثرت الحياة الثقافية ، والعلمية في حقب زمنية مختلفة لتستلهمها الأجيال الجديدة كقدوة للنجاح