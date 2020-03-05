ورشة عمل عن كيفية التقدم لمشروعات تطوير واعتماد المعامل بجامعة الزقازيق الشرقية

قامت وحدة ادارة مشروعات التطوير بجامعة الزقازيق بدعوة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى لتقديم ورشة عمل عن مشروعات تطوير واعتماد المعامل للمؤسسات التعليم العالى الدورة الثانية عشر اليوم 4 مارس 2020 وذلك بحضور فريق وحدة إعتماد المعامل بالوزارة لتقديم الدعم بالمجموعات التى تم تجهيزها للتقدم بها فى الدورة الثانية عشر بميزانية تبلغ إثنين مليون وأربعة مائة ألف جنيهاً مصرياً ولمتابعة المشروعات فى الدورة الحادية عشر التى سيتم الانتهاء منها . اكد ذلك أ-د- شيرين عيسي محمد المدير التنفيدي لوحدة اداره مشروعات التطوير واضافت ان الورشة تناولت كيفية التقدم اليها وكيفية تنفيذ الاختبارات بالمعامل وفقا لمواصفات دولية قياسية معتمدة وكيفية حصول المعمل على الاعتماد من جهه اعتماد مصريه أو أجنبية وزيادة دقة وكفاءه الاجهزة الموجودة بالمعمل وذلك بمعايرتها طبقا لاحدث الطرق الفنية فى جهات معايرة متخصصة واستكمال البنية التحتية للمعمل وتطويرة وتحديثة بالاجهزة المتخصصة والتجهيزات اللازمة لاجراء الاختبارات ومراجعة المشروعات المجهزة وكذلك تقديم الدعم لها للتقدم بها فى هذه الدورة وزيارة المعامل التى تستعد للتقديم لتقديمها على أرض الواقع وزيارة المعامل فى الدورة السابقة الحادية عشر لتقييمها إستعداداً للانتهاء من المشروع .