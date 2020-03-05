تأجيل مؤتمر العمل العربي بسبب “كورونا”

كتب عبدالوهاب خضر: تقرر تأجيل الدورة رقم 47 لمؤتمر العمل العربي السنوي التي كان مقررا عقدها في الفترة من 30 مارس وحتى 6 إبريل 2020 بسلطنة عمان ،والتي يشارك فيها أطراف العمل الثلاثة في الوطن العربي “حكومات وأصحاب أعمال وعمال ” ،وذلك بسبب مرض كورونا الذي ظهرت حالات له في “السلطنة” ..وأكدت المصادر أن المدير العام لمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية فايز علي المطيري أبلغ أطراف الإنتاج الثلاثة بقرار التأجيل ..وكانت “الجامعة العربية” قد أعلنت عن تأجيل موعد القمة العربية التي كان مقررا عقدها أواخر مارس 2020 بالجزائر، على خلفية تفشي فيروس كورونا..