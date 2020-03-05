الخارجية الفلسطينية تطالب بصحوة دولية عاجلة لوقف تنفيذ صفقة القرن على الأرض

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأقسى العبارات التصعيد الحاصل في عمليات واجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية الإحلالية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها هدم المنازل بالجملة كما حصل في بلدة بيرزيت وحي الطيرة برام الله، وهدم جزءاً من منزل في المكبر بالقدس المحتلة، وتوزيع إخطارات بوقف بناء ثلاثة منازل بالنبي إلياس بمحافظة قلقيلية، واستباحة أراضي المواطنين وتسييجها وتجريفها في بيت أمر، وفي منطقة المخرور ببيت جالا غرب بيت لحم، وفي الأغوار الشمالية، وكما حدث أيضاً في استهداف المستوطنين لأراضي بلديتي قصرة وبيتا جنوب وجنوب غرب نابلس، هذا بالإضافة إلى اعتداءات واقتحامات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة كان آخرها الاعتداءات المتواصلة التي تشنها عصابات المستوطنين وميليشياتهم على بلدة سبسطية وآثارها التاريخية.

كما تدين الوزارة الهجمة المستمرة التي يشنها الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك بما فيها قرارات الإبعاد والتنكيل برجال الدين والموظفين بدائرة الأوقاف الإسلامية، كان آخرها تسليم نائب مدير عام أوقاف القدس، ناجح بكيرات، قرار إبعاده عن المسجد الاقصى لمدة أسبوع. وفي ذات السياق تدين الوزارة بشدة أيضاً هجمة الاحتلال المتواصلة ضد بلدة العيساوية ومواطنيها واستهدافها المباشر للأطفال ولطلبة المدارس، كما حدث في اصابة الطفل فوزي عطل عبيد “١٠ اعوام” برصاص معدني في يده.

وتؤكد الوزارة أن انحياز إدارة ترامب الكامل للاحتلال وسياساته والإعلان عن مؤامرة القرن المشؤومة شجعت دولة الاحتلال ومستوطنيها على تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية التوسعية، وأطلق يد المستوطنين بشكل واسع لاستباحة الأرض الفلسطينية المحتلة وتكثيف اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم، وتعتبر الوزارة أن تصعيد إجراءات وتدابير الاحتلال من مصادرة وتجريف وهدم منازل واستيطان وغيرها ما هي إلا خطوات تحضيرية لعمليات الضم التي وردت في صفقة القرن والتي وعد نتنياهو بتنفيذها.

وذكرت أن معارضة المجتمع الدولي لصفقة القرن يجب وأن تقترن بإجراءات وخطوات عملية، بحيث يتم ترجمة تلك المعارضة عبر موقف دولي حازم في وجه هذه المخططات الاسرائيلية الرامية الى تنفيذ صفقة القرن دون اي انتظار وبشكل تدريجي على الأرض. فالمطلوب صحوة سريعة يسترجع من خلالها المجتمع الدولي دوره الحقيقي في التحرك السريع بشكل يوازي مخاطر تطبيقات تلك الصفة على الأرض.