سفارة فلسطين بالقاهرة تخصص فعاليات يوم الثقافة الوطنية لتكريس شعار “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

تنظم سفارة دولة فلسطين بالقاهرة سلسة فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية لإحياء يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية الذي يصادف الثالث عشر من آذار من كل عام، وهو يوم ميلاد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

يتخلل احياء هذا اليوم الوطني فعاليات وأنشطة تتضمن تنظيم معرض فنون تشكيلية جماعي ” لا تباع ..ولا تشترى ” دعما للقدس ورفضا لصفقة القرن وذلك يوم الأحد الموافق ١٥ مارس داخل مقر السفارة بمشاركات فنية عربية ، ويتخلله أمسية شعرية مصرية فلسطينية. وكذلك تنظم السفارة معرضا فنيا للفنان الفلسطيني مصطفى جبريل يحمل عنوان “سيمفونيات” في ساقية الصاوي وذلك يوم السبت الموافق ٢١ مارس . وتنظم السفارة زيارة وعرضاً فنيا داعما للأطفال مرضى السرطان في مستشفى ٥٧٣٥٧ وذلك يوم الاثنين ٩ مارس بصحبة فرقة كنعان للثقافة والفنون .

وخصص السفير دياب اللوح كافة فعاليات يوم الثقافة الوطنية التي تحييها السفارة لتكريس شعار “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”. .