النقل” تواصلة حملة “معاً لسكك حديد آمنة… سلامتك تهمنا

واصلت وزارة النقل حملتها الموسعة ” معاً لسكك حديد آمنة … سلامتك تهمنا ” لتوعية المواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية, حيث بثت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو جديد تناول أضرار هذه السلوكيات السلبية حيث تعرض حياة الركاب للخطر , ومن هذه السلوكيات ركوب القطارات فى الأماكن الغير مخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات , وكذلك مخاطر شد فرامل الهواء أثناء سير القطار.

كما أشارت الوزارة من خلال الفيديو إلى أن مرفق السكك الحديدية ملكية عامة للشعب, يجب أن يحافظ الجميع عليها (هيئة السكك الحديدية من خلال خطط الصيانة والتطوير والتحديث لكافة عناصر المنظومة والراكب, من خلال المحافظة على المرفق خلال استخدامه مثل الحفاظ على كراسى وزجاج القطارات).