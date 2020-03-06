ختام فاعليات الدورة التدريبيه لرفع قدرات ٢٠ باحث ومتخصص من أبناء دول حوض نهر النيل

شهد الدكتور “محمد عبد العاطى” وزير الموارد المائية والرى والسيد اللواء “عبد الحميد الهجان” محافظ القليوبية, حفل اختتام فاعليات الدورة التدريبية الرابعة والعشرون في مجال “هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار”, والتى تم تنظيمها واستضافتها بمركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا – المركز القومى لبحوث المياه , خلال الفترة من 15 ديسمبر 2019 الى 5 مارس 2020 , حيث شارك فيها (20) مهندسا متدرباً يمثلوا ٨ دول من حوض نهر النيل وهى ( السودان وجنوب السودان وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية ومصر ).

وقد تشرف حفل الختام بحضور قيادات وأساتذة المركز القومي لبحوث المياه والمعاهد التابعة له, وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدول حوض نهر النيل بالقاهرة , وتهدف هذه الدورة إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هندسة الأنهار والأبحاث التطبيقية.

وجدير بالذكر انه من المعلوم أن معهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه يقوم سنويا بتنظيم هذه الدورة منذ عام 1996 وتعتبر تلك الدورة هى الدورة الرابعة والعشرون في مجال هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار حيث يتم تقديم عديد من المواضيع المتعلقة بالمياه مثل تنمية المصادر المائية – النماذج الهيدروليكية للانهار- تصميم المنشآت المائية – هندسة السدود – محطات التوليد الكهرومائية – نظم المعلومات الجغرافية – الاستشعار عن بعد وغيرها من المواضيع التطبيقية.

وأضاف الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياة أن المركز يقوم بتقديم خبراته الفنية سواء التطبيقية أو البحثية للمتدربين من خلال التركيز على القياسات الحقلية والمعملية التى تشملها هذه الدورة وقد بلغ إجمالى عدد المتدربين المشاركين بمركز التدريب في الدورات من الدول الأفريقية والعربية أكثر من 1250 متدرباً. وتجدر الإشارة الى انه يقوم بالتـدريـس في هــذه الدورات الدراسية نخبة من الســادة الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه وخبراء وزارة المـوارد المائيـة والـرى.

وكذلك تقوم كل من وزارة المـوارد المائيـة والـرى والمبادرة المصرية للتنمية فى دول حوض النيل ووزارة الخارجية بتقـديم المنح الدراسية للمتدربين من دول حوض نهر النيل وقد بلغ عدد المنح المقدمة لهذا العام عشرون منحـة مـوزعة كالتالي: (٣ السودان – ٣ جنوب السودان – ٤ تنزانيا – ٤ الكونغو الديموقراطية – ٢ كينيا – ٢ رواندا – ٢ مصر ) ‏‎ وفى ختـــام الحفـــل قام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بتوزيع شهادات التخرج على الســـادة المشاركين بالدورة وأعرب عن تقديره لمثل تلك الفاعليات والدورات التدريبيه التى تمثل إحدى أوجه التعاون المشترك بين دول حوض النيل فى مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات متمنياً التوفيق لكافة المتدربين فى مجالاتهم العمليه ووجه سيادته الدعوة للباحثين والدارسين للمشاركة بأوراق بحثية فى مجال الموارد للمائية فى أسبوع القاهرة للمياة الثالث المقرر عقدة فى اكتوبر القادم.