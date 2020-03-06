“عبد العاطى” و”الهجان” يتفقدا أعمال تطوير وتأهيل حدائق الرى ومتحف علوم المياة بالقناطر

قام الدكتور ” محمد عبد العاطى” وزير الموارد المائية والري والسيد اللواء “عبد الحميد الهجان” محافظ القليوبيه, بافتتاح معرض زهور الربيع بالإدارة العامه لري قناطر الدلتا, وذلك بالمشتل الانتاجي للصوبة .

وتجدر الإشارة اللى انه يتم إقامة معرضين للربيع والخريف سنوياً, وذلك لاستمتاع الأهالي بجمال الزهور والحدائق ويظل المعرض مفتوح للجمهور لمدة خمسة عشر يوما بأسعار رمزية, بالإضافة الى جانب وجود منفذ لبيع جميع النباتات والبذور طوال العام بأسعار رمزية, ويُذكر ان معرض زهور الربيع خاص بنبات السنانير الذي يتميز بألوانه المتعددة الي جانب العديد من النباتات مثل نبات البريميونا والبيجونيا, الي جانب العديد من الحوليات الشتوية ونباتات الظل والصبارات ونباتات التنسيق الخارجي مثل الدادونيا والأشجار الكاسيا والفيكس بانواعه, وإنتاج جميع النباتات اللازمة لتنسيق وتطوير الحدائق بمنطقة القناطر, ويتم هذا الإنتاج علي مساحة ٧ افدنة.

واصطحب الدكتور عبد العاطى السيد اللواء الهجان لزيارة حدائق الرى بالقناطر ومتحف علوم المياة, وتفقدا أعمال التطوير والتأهيل بحدائق عفله والمناشى وحديقة النيل, واثنى اللواء الهجان على أعمال التطوير والمجهودات المبذولة, وافاد الدكتور عبد العاطى ان تلك الاعمال يتم تنفيذها بالتشغيل الذاتي بالوزارة , وان تلك الحدائق ستصبح متنفس للمواطنين للاستمتاع بالنيل.