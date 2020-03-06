اليوم.. تدشين الاتحاد العالمي للغزل والنسيج بمشاركة ممثلي وفود عربية ودولية

يشهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، عصر اليوم الجمعة، بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة ، تدشين المؤتمر الأول للاتحاد العالمي للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، وذلك بمشاركة ممثلي وفود عربية ودولية ، تحت شعار “قوتنا في وحدتنا” من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة وحقها بالعمل اللائق، والأجر العادل والحماية الاجتماعية.

وقال عبد الفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربي للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر الراعية لتأسيس “الاتحاد العالمي للغزل والنسيج”: إن الاتحاد المزمع الإعلان عنه اليوم، يأتي في ظل تحديات يمر بها العالم أجمع تهدد تلك الصناعة الاستراتيجية، وتتطلب توحدا، وتنسيقا بين كافة ممثلي عمال الغزل والنسيج حول العالم ،متمسكين بالثوابت في الدفاع عن حقوق العمال، ومشاركين أطراف العملية الإنتاجية في كل السبل التي ترفع من الإنتاج ،وتحمي الصناعة الوطنية ،وتحقق التوزان بين أطراف العمل الثلاثة “حكومات، وأصحاب أعمال وعمال” ، منسقين في كل المحافل الدولية ، والتشريعات من أجل حوار اجتماعي عادل ومتوازن ،ومفاوضة جماعية يكون هدفها الأول والأخير حماية العامل ،والنهوض بالصناعة .

وأوضح رئيس النقابة ، أن اختيار “القاهرة” لعقد المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد العالمي للغزل ،يأتي في إطار الدور المحوري والريادي لمصر في كافة المجالات ،ودعم مباشر، وغير مباشر لخطة الإصلاح التي تنفذها الأن الحكومة المصرية بمتابعة يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي ،للنهوض وتطوير شركات الغزل والنسيج حتى تعود إلى سابق عهدها ، في إطار خطة إصلاح شاملة تتكلف 21 مليار جنيه.