وزارة الثقافة تحتفي ببورسعيد عاصمة للثقافة المصرية بـ75 فعالية ثقافية وفنية وابداعية

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد فعاليات عاصمة الثقافة المصرية وذلك فى الثامنة مساء الأحد 8 مارس بالمركز الثقافى ببور سعيد بحضور قيادات وزارة الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

قالت عبد الدايم إن سماء مصر تتوهج بأحداث إبداعية متعددة ومتتالية وتشهد حضورا جماهيريا مكثفا مما يعكس ارتفاع الوعى المجتمعى ويبرز الإدراك بأهمية الإبداع فى السمو بالوجدان ، وأضافت أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية يعد أحد وسائل تحقيق العدالة الثقافية بإعتبارها أداة للتنمية ويأتى لتتويج المحافظة المستضيفة لمؤتمر أدباء مصر ، وتابعت أن وزارة الثقافة أعدت أجندة للأنشطة تضم 75 فعالية ثقافية وفينة وفكرية ، تتضمن كافة ألوان الحركة الإبداعية المصرية بمشاركة جميع القطاعات وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الفضاءات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض الفنية والمسرحية للجماهير كما تضاف إلى البنية الثقافية للمحافظة العديد من المشروعات التى تخدم أبناء المحافظة وضيوفها ومنها إعادة افتتاح سينما مصر في شارع الثلاثيني بعد تطويرها وتجديدها وإعادة تأهيلها لتليق بتاريخ ومكانة المدينة الباسلة وأيضا إعادة إفتتاح منفذ الهيئة المصرية العامة للكتاب ببورفؤاد وتطوير سيناريو العرض بمتحف النصر ومعارض للكتاب وندوات وأمسيات وصالونات فكرية وعروض فنية وموسيقية وغيرها من الأنشطة لتعود المدينة الباسلة درة للثقافة والفنون على أرض مصر .

تستهل مراسم حفل الإفتتاح بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية يعقبها كلمة لمحافظ بورسعيد ثم تعلن وزير الثقافة افتتاح الفعاليات وتكرم خمسة شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا فى وضع بصمات بارزة فى مختلف مجالات الإبداع المصرى هم اللواء الدكتور سمير فرج ، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد ، الفنان الكبير محمود ياسين ، المخرج المسرحي سمير العصفورى ، فنان الخط العربي مسعد خضير ، بعدها يبدأ الحفل الفنى الذي تخرجه الفنانة جيهان مرسي ويضم فقرات لكل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز المطربان ياسر سليمان ورحاب مطاوع ، ثم يقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر باقة مختارة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية .

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة العام الماضى وتقام فعالياته فى المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وتحظى به محافظة بور سعيد خلال 2020 .