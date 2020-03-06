القبض علي متسلق الهرم وتسليمه لشرطة السياحة والآثار

قام أحد الزائرين المصريين ظهر اليوم الجمعة، بتسلق الهرم الأكبر، وقد تصدى له أفراد الأمن من وزارة السياحة والآثار ، وأفراد الأمن من شرطة السياحة والآثار، الذين قاموا بإجباره على النزول، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة السياحة والآثار بالهرم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

جدير بالذكر ان مجلس النواب المصري كان قد وافق في جلسته العامة في شهر فبراير الماضي علي التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لتجريم ومعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتسلق الاثار المصرية وارتكاب أية سلوك مخالف للآداب العامة او الإساءة للبلاد في المتاحف او الأماكن الأثرية او الدخول خلسة بها، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.