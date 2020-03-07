الخطة البرامجية الكاملة لاحتفال الشبكات الاذاعية بيوم المرة العالمي ..الاحد

كتبت- رضا النصيرى

اعتمد “محمد نوار”، رئيس الإذاعة الخطة البرامجية الكاملة ، الخاصة بالاحتفال بيوم المراة العالمي والذي يوافق الاحد 8 مارس 2020 ، مؤكدا علي ابراز الدور الذي تلعبه مصر علي المستوي الدولي للقضاء علي اشكال التميز ضد المرأة والتأكيد علي الجهود الدولية التي بذلت من اجل تمكين المرأة من القيام بواجباتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، مشيرا الى ضرورة تناول التعريف باسباب اختيار هذا اليوم كيوم عالمي والدور التاريخي الذي لعبته المراة علي المستوي العالمي ، مع تقديم نماذج نسائية تركت بصماتها في المجالات المختلفة.

من جانبه، يقول “مدحت فهمي”، رئيس شبكة إذاعة الشرق الأوسط ان الاحتفال باليوم المراة العالمي من خلال الفترات التالية، فترة مفتوحة بعنوان “لو انت انا” وتتضمن : هي حول العالم عن مجالات التي تفوقت فيها المراة علي مستوي العالم مقارنة بالرجل مثل ( المجال السياسي – الفني – الاقتصادي – الرياضي ) ومناقشتها مع المستمعين ، وكذلك فترة مفتوحة اخرى بعنوان ” ويدنج بلانر “تتضمن استضافة احدي السيدات التي تقوم بعمل ويدنج بلانر وصعوبة واهمية هذه الوظيفة واختلاف المراة ولمساتها عن الرجل فيها . ” كوكيشن، يتناول الموضوعات التي تتم تناولها في الافلام العالمية واختلافها عن الافلام المصرية وقاءات مع الناقدة ماجدة موريس والفنانه سوسن بدر ، ثم برنامج “ليمون بالنعناع ” وهو فترة مفتوحة تتضمن اختيار موضوع ومناقشته مع المستمعين مثل (اهتمام المراة في العالم الغربي بعملها اكثر من الزواج وانتقال هذه الظاهرة الي بلدان أخري ) واستضافة احد علماء الاجتماع لمعرفة راية .

اما فيما يخص خطة البرنامج العام، فيقول “ابو العلا حبيب”، رئيس الشبكة ان الاحتفالية بهذه المناسبة من خلال البرامج التالية ، كلمات من القلب لقاء مع د. فادية عبد الجواد أول طبيبة صماء حاصلة علي اكثر من جائزة دولية ، ولقاء مع د. حنان منيب استاذة الطب المقارن في فرنسا وحاصلة علي وسام فارسي ، يليه لقاء اخر مع د. رباب الشريف استاذ الكيمياء بكلية العلوم ووكيل كلية علوم تكنولوجيا

وتتحتفل شبكة الاذاعات الموجهه وفق لما اعلنته ، “سناء سليم شافعي”، رئيس الشبكة من خلال اول “البرنامج العبري”، الثقافة في مصر يستعرض البرنامج دور وزارة الثقافة في الاحتفال بهذا اليوم حيث تنظم الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية بالتعاون مع المركز الثقافي الاسباني ندوة عامة بعنوان دور المراة في التعاون الدولي والثقافة في مصر ومجلة القاهرة ويتناول البرنامج الحديث عن شخصية نسائية عالمية بالإضافة الي الحديث عن يوم المراة العالمي وتاريخة، ثم مجلة الشباب، ويتناول البرنامج خبر حول اشهر الشخصيات النسائية الشبابية والتي تولت مناصب قيادية وأثبتت نجاحا في هذه المناصب .

بينما تؤكد دكتورة ” لمياء محمود”، رئيس شبكة صوت العرب ، ان الاحتفال بهذه المناسبة سيكون على مستوى عالى من خلال مجموعة متميزة من البرامج منها، يومك سعيد ،حدث في مثل هذا اليوم ، وصباح الخير ياعرب من 9 الي الساعة 10 فقرتان عن يوم المرأة العالمي ، سبب الاحتفال بالمناسبة ، كيف تعاملت الدول العربية مع هذا التكريم وأعطت حقوقا للمراة العربية ، “انا في انتظارك ” 10.35 -11.30 علي الطريق حول كل ما هو متاح للمرأة في المستقبل من اجل خدمة المجتمع ،” اسرتي” من الساعة 12 – 13 حلقة خاصة عن الاحتفال…

وعن خطة شبكة الشباب والرياضة للاحتفال ، تقول نجلاء عبد البر، رئيس الشبكة انه سيكون من خلال مجموعة من الفترات المفتوحة والبرامج منها، فترة مفتوحة النهار من اولة تتناول ما ينشر في الصحف والمواقع الالكترونية ولماذا اختيار هذا اليوم للاحتفال بالمراة في كل دول العالم وشكل وشعار احتفال هذا اليوم وأقوال عن المرأة ، ثم فترة مفتوحة شباب اون لاين فترة مفتوحة علي الهواء مع بعض الشابات المصرية اللاتي حققن انجازات في مجالات الحياة واستفادتهن ودورهن في خدمة المجتمع ، وفترة مفتوحة علي الهواء حول دور المرأة في حياتنا وكيف تبهر المجتمع بإنجازاتها رعم زحمة المتميزين وأغاني مناسبة ، ولقاءات مع افكار مبتكرة للمجتمع نفذتها شابات مصريات وعرضها للمستمعين وكيف استفاد منها المجتمع .

اما الإذاعات الإقليمية ،فتحتفل بيوم المرأة العالمي ، من خلال التركيز علي المحاور التالية الاهتمام بالمجالات المختلفة التي حققت فيها المرأة تميز علي المستوي العالمي والمحلي والتركيز علي زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية وابراز الدور الذي تلعبه مصر علي المستوي الدولي للقضاء علي اشكال التميز ضد المرأة وابراز النماذج الناجحة لبعض السيدات للاقتداء بها كقدوة للاجيال القادمة ،وتقول “منال هيكل”، رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية ان الاحتفال على شبكة إذاعة الوادي الجديد من خلال برنامج معها حول العالم ( يتضمن نبذه عن شخصيات نسائية عالمية ودورها علي المستوي العالمي بالإضافة لأهم الشخصيات المصرية ودورها في بناء المجتمع ، وست الستات ( لقاءات مع أعضاء المجلس القومي للمرأة حول دور المجلس في دفع المراة للعمل السياسي والنقابي ومدي هذا الاهتمام الكبير الذي أعطته الدولة والعالم للمراة وفترة يسعد مساكي ياواحة فترة مفتوحة علي الهواء مخصصة للمراة تتضمن لقاء مع سيدات قيادية وتتضمن الحلقة وسبب الاحتفال باليوم العالمي للمراة والتأكيد علي الدور المهم الذي تقوم به المراة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا الي جانب الاهتمام الكبير الذي حظيت به المراة في الآونة الأخيرة حتي وصلت الي منصب وزير وقاضية محافظ بالإضافة لزيادة تمثيلها في مجلس النواب ،و اذاعة وسط الدلتا ببرنامج المراة صانعة الحضارة فترة مفتوحة علي الهواء تتناول نماذج مشرفة من سيدات مصر في المجالات العلمية والثقافية والتنفيذية ، اما اذاعة شمال الصعيد فتقدم فترة مفتوحة بعنوان فيها حاجة حلوة وفقرات ربط حول النماذج المضيئة لبعض السيدات في مجال العلم والسياسة وإذاعة جنوب سيناء تقدم برنامج بيتنا السعيد الحديث عن اسباب اختيار هذا اليوم للاحتفال بالمراة واذاعة شمال سيناء بها برنامج المراة بين التحديات والإنجازات ( عن الانجازات التي حققتها المراة من خلال دورها الرائد في المجتمع واهم المعوقات التي تقف حائلا دون قيامها في بعض الاحيان بهذا الدور ، وإذاعة مطروح تقدم قصة كفاح عن نضال المراة من اجل مكانة طيبة وذلك وذلك في امريكا حتي انعقاد اول مؤتمر للاتحاد النسائي في باريس 1945 ، واذاعة القاهرة الكبري تقدم برامج ، صور مضيئة ،ام الهنا ، دعوه للحب ،هي وهؤلاء ، والفترات مفتوحة