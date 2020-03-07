اعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الاحوال الجوية

كتبت- رضا النصيرى:اعلنت هيئة موانى البحر الاحمر ،اعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء ، وذلك بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح ، حيث يتم استئناف الانشطة البحرية والمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للاحوال الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة ، واكدت الهيئة على انتظام الحركة الملاحية واعمال الشحن والتفريغ بموانى الهيئة الثلاث بمحافظات السويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء وانها تسير بصورة طبيعية .