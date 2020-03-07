وزير الطيران المدنى يتفقد مطار الأقصر الدولى لمتابعة تطبيق خطة مواجهة كورونا

فى ظل تضافر الجهود بين كافة الجهات بالدولة المصرية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وفى إطار الجولات التفقدية التى يقوم بها الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى للمطارات المصرية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بكل دقة لمواجهة فيروس كورونا قام سيادته مساء اليوم بجوله تفقدية بمطار الأقصر الدولى وكان فى استقباله الطيار حسين سالم مدير المطار. بدأت الجوله بتفقد صالتى السفر والوصول الدولية والداخلية و كاونترات الجوزات والترمك ومركز العمليات لمتابعة سير العمل واطلع سيادته على الأنظمة و الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار . كما تفقد الوزير الحجر الصحى حيث استعرض الدكتور أيمن امام مدير الحجر الصحى بالمطار اجراءات الفحص الطبى التى تطبق وفقاً لخطة التأمين الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد ، وقد حضر سيادته إجراءات فعليه للفحص الطبى التى يجريها فريق الحجر الصحى على الركاب الوافدين فور وصول إحدى الرحلات الدوليه القادمة إلى المطار . وخلال الزيارة شدد وزير الطيران المدنى على العاملين بالمطار بالالتزام بتشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق أعلى درجات الوقاية فى التعامل مع الركاب وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التى تعمل بالمطار والتخلص الآمن من النفايات والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معاييرالسلامة الصحية وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ومعايير منظمة الصحة العالمية هذا بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين الخاصة بهذا الفيروس وكيفية التعامل معه وضرورة إجراء الفحص الطبى على جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية .. كما أكد منار علي ضرورة تعاون جميع الجهات العاملة بمطار الأقصر والتنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالمطار من خلال تطبيق كافة التدابير الإحترازية اللازمة مع جميع الركاب القادمين من البلاد التي إنتشر بها الفيروس. وأضاف سيادته أن جميع المطارات المصرية تواصل رفع درجات الاستعداد القصوي لمواجهة الفيروس بتشديد الإجراءات الوقائية وتكثيف وتدقيق اجراءات الفحص الطبى بالتعاون مع الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان . مضيفاً أن غرفه إدارة الازمات بالوزارة تتابع الموقف بصورة مستمره بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية بالمطارات مشيدا بالدور الكبير الذى تبذله جميع أجهزة الدولة فى التصدى لفيروس كورونا.