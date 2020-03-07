مصر للطيران تلغي رحلاتها الى الكويت 

بالإشارة للقرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر اعتبارا من اليوم ولمدة اسبوع

تعتذر الشركة الوطنية مصرللطيران عن إلغاء رحلاتها اليومية الى الكويت وذلك اعتبارا من اليوم ٧ مارس 2020 ولحين إشعار آخر. .

و ترجو مصر للطيران من عملائها الكرام الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم زيارة مكاتب الشركة او وكيلهم السياحي او من خلال موقعنا الإلكتروني

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