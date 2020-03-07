تأجيل مؤتمر “محور الاستثمار” الدولي

أصدر المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، بيانا عن قرار الهيئة بتأجيل المؤتمر الاقتصادي الدولي “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. محور الاستثمار” والذي كان مقررا إنعقاده في الفترة من 21-22 مارس الجاري.

وجاء فى البيان: أنه رغم تطلع الهيئة وإستعدادها إلى تنظيم المؤتمر لعرض تطورات العمل بالمنطقة وإبراز فرص الإستثمار، إلا أنه بسبب المخاوف الدولية المتزايدة والمتعلقة بفيروس كورونا (Covid-19) التي أدت إلى إلغاء وتأجيل العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، وفي إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على صحة المشاركين والمدعوين للمؤتمر فقد اتخذت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قرارًا بتأجيل مؤتمر “محور الاستثمار” إلى موعد لاحق.

وأشار المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن الموعد