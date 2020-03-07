أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق “القاهرة – أسوان ” الصحراوى الغربى، وهى المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم حيث يدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق بدأت الجولة بتفقد كوبري تقاطع طريق الفيوم مع طريق أسيوط الصحراوي الغربي وتفقد أعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم بكم 2.85 بالطريق ثم قطاعات المشروع المختلفة، حيث تم تقسيمه إلى 11 قطاع لسرعة الإنجاز والتقى الوزير بالعاملين والمهندسين، وأكد على ضرورة العمل على مدار الساعة ومراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ الأعمال والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.

وأكد ” كامل الوزير”، في تصريحات صحفية على هامش الجولة، أن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه 3 بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق أسفلتى للشاحنات( 3حارات ) فى اتجاه أسيوط بعرض رصف11 مترا، وطريق خرسانى(2حارة) لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لافتا إلي أن المشروع يشمل إنشاء 21 عملا صناعيا “5 كبارى و16 نفقا” وأن هذا الطريق سيكون حرا مثل طرق «القاهرة – الإسكندرية»، و«القاهرة – السويس»، و«شبرا – بنها» الجديد، والدائري الإقليمي، ويساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد وأنه سيكون جزءا من محور القاهرة /كيب تاون ، مضيف اأن كافة مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق وخاصة في الصعيد تعتبر نموذجا واضحا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى فى مصر. موضحًا أنه بخصوص المشروع القومي للطرق فقد تم التخطيط لتنفيذه طبقًا للمواصفات القياسية العالمية بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه منذ عام 2014، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى. 30.5 ألف كم.