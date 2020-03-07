جولة تفقدية فى مطار أسوان الدولى

قام صباح اليوم الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني بجولة تفقدية بمطار أسوان الدولى ، ويأتى ذلك وفقاً لتوجهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني وفى إطار سلسلة الزيارات والجولات التى يقوم بها الوزير ونائبه لتفقد المطارات المصرية الدولية والإقليمية للوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التى يتخذها المطار ضمن خطة الحكومة المصرية لمواجهة فيرس كورونا المستجد وللإطمئنان على حركة التشغيل وسير العمل.

وفى بداية الجولة استمع مناع إلى شرح تفصيلى عن إمكانيات المطار وموقف التشغيل والقدرة الاستيعابية له كما اطمأن سيادته على الإجراءات الإحترازية والصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة والسكان واستعدادات وجاهزية فرق الحجر الصحي وطرق إجراء الفحص الطبي على الركاب القادمين الى المطارمن أجل تطبيق اعلى معايير السلامة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، كما وجه نائب وزير الطيران بالتنسيق المستمر وبشكل يومي مع جميع الجهات المعنية بالمطار لمتابعة الموقف أول بأول وإتخاذ التدابير الوقائية فى التعامل مع الركاب .

وأثناء الجولة تفقد النائب صالات السفر والوصول الدولى والداخلى ومدرج الطائرات الرئيسى و الترمك وبرج المراقبة ومنطقة خدمات الركاب وكذلك الإجراءات الامنية بالمطار