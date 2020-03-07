وزارة الصحة: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على متن سفينة الأقصر

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على متن سفينة الأقصر.وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن هناك 11 حالة على متن الباخرة بالأقصر ثبت سلبية تحليلهم وسيتم نقلهم للحجر الصحي، وهناك 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم.وأضافت أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني، موضحة أن حالة المواطن المصري الذي أصيب بكورونا تم نقله للحجر الصحي وتم معاينة جميع المخالطين به وعددهم 42 حالة.وأشارت زايد إلى أن المختصين قاموا بتحليل عينات 171 شخصا كانوا على الباخرة، حيث أظهرت النتائج أن 11 حالة تحليلاتها سلبية من 12 الذين تم الإعلان عنهم يوم الجمعة، فيما ثبت إصابة 33 آخرين من جملة 45 حالة.وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن مصر من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.وأوضح مدبولي أنه وبمجرد إعلان فرنسا عن وجود حالتين لسائحين عائدين من مصر، تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومع كل المحيطين بهم.يذكر أنه تم الإعلان عن ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر، الحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، والثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي الموافق 1 مارس 2020، بالإضافة إلى الحالة الثالثة لمصري عائد من جمهورية صربيا مرورا بفرنسا “ترانزيت لمدة 12 ساعة”.إلى ذلك، تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حاجز 100 ألف شخص، حيث أكدت الإحصائيات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم بلغ حتى الآن 103725 حالة.وسجلت غالبية هذه الإصابات في الجزء القاري من الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.