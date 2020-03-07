بعد قرار وقف العمرة..مسئول بغرفة السياحة :القرار مؤقت ولن يلحق بالشركات أى خسائر وحقوق المواطنين محفوظة

كتبت نجوى ابراهيم:

حالة من الترقب والقلق تسيطر على شركات السياحة المصرية عقب قرار السعودية بتعليق رحلات العمرة بسبب فيروس كورونا ,وأكد بعض اصحاب الشركات المنظمة للعمرة أن أغلب المعتمرين الذين حجزوا تقدموا لسحب اموالهم وهو الامر الذى يؤثر سلبا على الشركات ,واوضحوا أن موسم العمرة سيتأثر من جراء هذا القرار..

وحول الخسائر التى ستلحق بشركات السياحة أكد “على منصور”عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحة ,أن هذا القرار خارج عن ارادة المواطنين وشركات السياحة ,وشركات الطيران تعلم ذلك وايضا الفنادق بالمملكة وبالتالى لن يكون هناك أى غرامات تتحملها الشركات ,كما ان حقوق المعتمرين محفوظة لدى شركات السياحة التي حجزوا من خلالها العمرة ,ولن يتحملوا اى خسائر,لافتا الى أن قرار تعليق التأشيرات وإيقاف الرحلات أمـر مؤقت ويأتى ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها السعودية لمنع انتشار الفيروس وهو فى صالح المعتمرين حتى لا ينتقل اليهم المرض,واذا اراد اى مواطن الانتظار حتى يتم عودة العمل فسوف يقوم باداء العمرة بنفس السعر والتفاصيل دون زيادة فى الاسعار ,ولو أراد استرداد المبلغ فلن ترفض الشركة .

واشار”منصور” الى ان الغرفة أجرت اتصالات بالجهات المسئولة في كل من مصر والسعودية بجانب شركات الطيران وخدمات المعتمرين والفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ,وابدى الجميع تعاونا كبيرا وتفهمًا للظروف الطارئة.

وفيما يخص مشكلة التأشيرة البالغ سعرها 850 ريالًا أوضح اننا ننتظر قرار من الجانب السعودى بشأن إرجاع هذه الاموال لافتا الى ان عدد المعتمرين لدينا قليل مقارنة بالدول الاخرى , فيبلغ عددهم تقريبا 5100 معتمر. ومن جانبها أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عبر موقعها الرسمي، وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة فى بلدان المعتمرين فقط، بعد قرار تعليق الدخول الى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا.

من ناحية أخرى ناشدت غرفة السياحة جميع المعتمرين بعدم القلق ,وأن يثقوا أن كل تلك الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، مؤكدة أنه فور صدور قرار إنهاء التعليق المؤقت الحالي للعمرة، سيتم تنظيم الرحلات لهم دون أي أعباء إضافية أو غرامات.,حيث يتم مخاطبة الفنادق بالتأجيل لفترة أخرى.

وقامت الغرفة بتشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلى رأسهم لجنة السياحة الدينية, لمتابعة الموقف على مدار الساعة ,وأكدت الغرفة أن بيان وزارة الخارجية السعودية، نص على أن تعليق إصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار من كل أنحاء العالم، وتعليق الدخول للحاصلين على التأشيرات من بعض الدول سيكون بشكل مؤقت,لحين تجهيز اماكن الحجر الصحى .

كما أعلنت بوابة العمرة المصرية انه تم التفاوض مع الجانب السعودى بعدم تحمل الجانب المصرى اى خسائر من جراء هذا القرار ,وجار رجوع الأموال بالكامل للجانب المصري, وتم حل المشكلة الأكبر المتمثلة في الطيران “مصر للطيران والطيران السعودي” وذلك باسترداد المبالغ بالكامل. وقررت شركة مصر للطيران إعفاء كل تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد إلى المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد- التخلف عن السفر).

واصدر د”راضى عبد المعطى” رئيس جهاز حماية المستهلك، قرارًا بإلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران، برد قيمة ما تم دفعه مقابل حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب وذلك تطبيقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018 الذى ينص فى المادة رقم 25 على “التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها” ومعاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه وذلك عن كل مخالفة.