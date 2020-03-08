إفتتاح مقر حزب التجمع بشبين القناطر بالقليوبية .. الجمعة القادمة

رشاعبداللاه

يتشرف حزب التجمع بالقليوبية بإفتتاح المقر الجديد للحزب بمركز شبين القناطر ، في الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2020 ، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب المركزية على رأسهم النائب الدكتور سيد عبد العال رئيس الحزب والأمين العام للحزب محمد سعيد ، وعاطف المغاوري نائب رئيس الحزب ومحمد فرج الأمين العام المساعد ، وقيادات محافظة القليوبية وعلى رأسهم الدكتور كامل السيد الأمين العام لحزب التجمع بمحافظة القليوبية ، وبمشاركة عدد من نواب دائرة شبين القناطر بمجلس النواب .

والجدير بالذكرأن الإفتتاح يشهد حفلاً فنياً وغنائياً لفرقة النهر الخالد بقيادة الفنان تامر فاروق والدعوة عامة .