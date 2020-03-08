في يومها العالمي.. عبدالعال يوجه كلمة للمرأة المصرية

وجه دكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قال فيها؛ في مثل هذا اليوم من كل عام، تحتفل دول العالم باليوم العالمى للمرأة، وذلك للدلالة على الاحترام العام للمرأة، والتقدير والحب لإنجازاتها في جميع المجالات.

وللمرأة المصرية تاريخ طويل من النجاح، فإلى جانب ما حققته من إنجازات في تاريخ مصر القديم والحديث، فهن الآن وزيرات ، ونائبات للوزراء، ومحافظات، ورؤساء للمجالس القومية والجهات والهيئات الرقابية، إضافة إلى ذلك فهن الآن في قاعة المجلس بعدد يصل إلى 91 نائبة، يشكلون شعلة نشاط وجد واجتهاد في سبيل أداء المجلس لمهامه المنصوص عليها فى الدستور.

وقد انتصر الشعب للمرأة في التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تضمنت النص على تخصيص ربع عدد المقاعد في مجلس النواب على الأقل للمرأة، بجانب ربع عدد المقاعد المخصصة لها أيضا في المجالس المحلية.

ولقد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم المرأة فى جميع المناسبات والمحافل، وعلى تقدير جهودها، مؤكداً على ذلك في منتدى شباب العالم الذى عقد في العام الماضى عندما قال أن سيدات مصر هن حصن حصين للدولة في كل الفترات التي مرت بها، كما أعلن في شهادة للتاريخ أنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة.

فبإسمكم جميعاً، وبإسمى، نتقدم بالتهنئة بهذه المناسبة لجميع سيدات العالم بوجه عام، وللمرأة المصرية، الأم والأخت والزوجة والإبنة، بوجه خاص