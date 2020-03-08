“البناء والأخشاب”: ضرورة رفع الوعي لدى المجتمع بحقوق المرأة

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد لنقابات عمال مصر، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور الدكتورة منال سعد، عميد معهد التربية العمالية.

شارك في الندوة ممثلات عن العاملين في اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة في عدد من الشركات، حيث تم تناول عددا من القضايا التي تخص المرأة العاملة وفي مقدمتها تفعيل ما نص عليه الدستور من حقوق ومكتسبات للمرأة.

وأعلن المشاركات في الندوة تمسكهم بكافة الحقوق الواردة في التشريعات والدستور، ورفض كافة أشكال التمييز، خصوصا في مواقع العمل.

وأكدت الدكتورة منال سعد، أن هناك العديد من القضايا التي تهم المرأة وفي مقدمتها تصحيح بعض الأفكار التي قد تنتقص من حقوقها في بعض المجتمعات.

وأشارت إلى أن العنف ضد المرأة أحد أهم القضايا التي يجب أن تكون مسار اهتمام الجميع، موضحة أن العنف ليس فقط في العنف الجسدي وإنما له أشكال كثيرة.

وشددت على ضرورة التوعية ورفع الوعي لدى المجتمع بحقوق المرأة ورفض كافة أشكال التمييز ضدها، مشيرة إلى أن وجود المرأة في المناصب القيادية ضعيف للغاية، مقارنة بأعدادها.

وأكدت الدكتورة منال سعد، أن ما يقرب من ثلث نساء مصر تعول أسرة، سواء بسبب غياب رب الأسرة أو في وجوده.