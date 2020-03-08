“الصحة “تبحث توفير أماكن بجانب المعامل المركزية لإجراء تحاليل ” كورونا “

كتبت : شيماء محسن

أكدت مصادر من داخل وزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، تنتظر من ٣ ساعات أمام الإدارة، ولم تستطيع الدخول إلى مكتبها، بسبب تكدس المواطنين، وذلك على خلفية إعلان أمس البدء في عمل تحاليل واستخراج شهادة الخلو من فيروس كورونا، للراغبين في السفر للسعودية وعدد من الدول العربية، بداية من صباح اليوم . وأضاف أن الإدارة العامة للمعامل المركزية، تبحث عن توفير أماكن أخري، لإجراء التحاليل فيروس ” كورونا ” للمسافرين للحد من التكدس علي المعامل المركزية وتخفيف الزحام وذلك خلال الساعات القادمة . يذكر أن الإدارة المركزية للمعامل الطبية بوزارة الصحة، شهدت منذ قليل، تكدس المواطنين الراغبين في الحصول علي تحليل “pcr ” لفيروس ” كورونا ” للسفر إلي الخارج، وأيضا أكدت أن الوزارة ستوفر تحليل فيروس كورونا في مقر المعامل المركزية، وسعر التحليل 1000 جنيه للمصري و70 دولارا للأجانب، وأنه يشترط وجود جواز سفر وتذكرة الطيران لتأكيد السفر، على أن تظهر النتائج قبل موعد السفر بـ24 ساعة .