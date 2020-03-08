رئيس الوزراء يتفق مع وزيرة الصحة على تطبيق آليات جديدة ميسرة من الأربعاء المقبل للراغبين فى تحليل كورونا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موقف حالة التكدس التي شهدها محيط المعامل المركزية مع بدء إجراء تحاليل فيروس كورونا للراغبين من المصريين العاملين في البلدان التي تشترط اجراء التحليل.

وجاء الاتصال الهاتفي بناء على تلقي منظومة الشكاوى الموحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العديد من الشكاى من مواطنين لم يتمكنوا اليوم من اجراء هذا التحليل نتيجة التكدس.

واتفق رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة على الاعلان عن آليات جديدة، ونظام ميسر ، يطبق من الأربعاء المقبل، لاتاحة الفرصة لكافة الراغبين في اجراء تحليل فيروس كورونا بسهولة ويسر، بالنظر الى اشتراطات البلدان الأخرى، وبما يخفف عنهم الأعباء ويساهم في تيسير أمورهم.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين الراغبين فى إجراء التحليل بعدم التكدس، مؤكدا انه سيتم تطبيق آلية واضحة تتيح اتمام التحاليل بسهولة ويسر، ودون زحام.