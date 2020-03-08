“صناعة البرلمان”: وزير القوى العاملة لم يرد على اللجنة

نفى النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وصول اى ردود كتابية للجنة من محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة حول سياسات الوزارة لتشجيع ثقافة العمل الحر مؤكدا ان كل مابثته وزارة القوى العاملة بشأن هذا الملف فى وسائل الاعلام لااساس له من الصحة فلم يرد للجنة اى ردود كتابية من وزارة القوى العاملة لان الوزير اتصل بى قبيل اجتماع اللجنة بعشر دقائق معلنا اعتذاره عن عدم الحضور وهو ماقوبل بإستياء وغضب شديدين من اعضاء اللجنة. وعبر عامر عن رفضه وبشكل قاطع لما جاء من تصريحات على لسان محمد سعفان مؤكدا رفضه ايضا لاى رد كتابى من اى وزير على طلبات الإحاطة المدرجة على جدول اعمال اللجنة طالما تم تحديد مواعيد مسبقة لحضور الوزراء لمناقشتها. وقال رئيس اللجنة يبدو أن “سعفان” تخوف من مواجهة اعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب الذين كانوا سيتوجهون له بتساؤلات ساخنة حول فشله فى ادارة ملف القوى العاملة وتحول مديريات القوى العاملة بالمحافظات الى خرابات وعدم وجود اى سياسات له لتشجيع ثقافة العمل الحر وعدم قدرته على مواجهة مافيا وسماسرة عقود السفر الوهمية لتشغيل الشباب بالخارج