عوار قانوني في قرار لمدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج

اثار قرار الدكتور عمر شلتوت مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج الاسبق الكثير من الجدل والتساؤلات فى الاوساط التعليمية بسوهاج وذللك لقيامه باصدار تكليف للسادة مديرى العموم بالمديرية كل فى نطاق اختصاصة للعمل مدير المديرية وذلك لوجود عوار قانونى فى التكليف الصادر للسادة مدير العموم وايضا يؤدى ذلك القرار احداث الكثير من البلبلة وتضارب الاختصاصات.. ونوجة السؤال للسيد اللواء محافظ سوهاج لماذا لم يتدخل فى اصدار قرار بتكليف مدير لمدرية التعليم بسوهاج لتيسير الاعمال لحين صدور قرار السيد الدكتور وزير التربية والتعليم واكتفى بالوقوف فى صفوف المتفرجين لما يحدث داخل جدران مديرية التربية والتعليم بسوهاج. الجدير بالذكر ان الدكتور عمر شلتوت تم تكليفة مدير المديرية بقرار من محافظ سوهاج الدكتور ايمن عبد المنعم الاسبق واستمر فى عملة حتى بلوغة سن المعاش.

*حمادة فرغلى امين حزب التجمع بسوهاج