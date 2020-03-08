“عبده علوان” قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد

أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات قرارا بتعيين عبده سيد على حسن علوان، قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد اعتبارا من يوم 8 مارس 2020 ولحين تعيين رئيس جديد للهيئة خلفا للرئيس السابق عصام الصغير، الذى تقدم باستقالته صباح اليوم.

يشغل عبده علوان، فى الوقت الحالى منصب نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق البريدية. وخلال فترة عمله بالهيئة على مدار 30 عاما تقلد العديد من المناصب، وساهم بخبراته العلمية والعملية فى تطوير العمل بعدد من الإدارات في الهيئة القومية للبريد.

حصل عبده علوان، على بكالوريوس تجارة وإدارة الأعمال من جامعة حلوان، ودبلوم الدراسات العليا فى التمويل والاستثمار، وكذلك دبلوم مهنى متخصص لإعداد القادة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بورسعيد.