حسام الجمل رئيسا تنفيذيا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتعيين المهندس حسام عبد اللاه شعبان موسى الجمل، رئيسا تنفيذيا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمدة عامين.

يأتى تعيين المهندس حسام الجمل، كرئيس تنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد خلو المنصب منذ قرابة 5 سنوات، حيث تولى المهندس مصطفى عبد الواحد، مهام القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز منذ يوليو 2015.

والتقى الدكتور عمرو طلعت، مع المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذى الجديد للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات السابق، حيث قدم التهنئة للمهندس حسام الجمل على توليه منصبه الجديد وطالبه باستكمال العمل نحو تنفيذ رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بجودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين وإرساء أسس صحيحة للمنافسة الحرة بين الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التوازن فى العلاقة التى تحكم بين مقدمى الخدمة والمستخدمين، وكذلك تشجيع الاستثمارات فى القطاع فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية؛ معربا عن تمنياته له بالتوفيق فى مهامه خلال الفترة المقبلة.

كما قدم الدكتور عمرو طلعت، الشكر للمهندس مصطفى عبد الواحد، على المجهودات التى بذلها خلال فترة توليه منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ والتى أسهمت فى انجاز الكثير من الأعمال التي كان لها مردودا إيجابيا فى تطوير صناعة الاتصالات من خلال وضع الأطر التنظيمية لسوق الاتصالات المصرى، ومواكبة التطور المتسارع فى تكنولوجيات الاتصالات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لقياس وضمان جودة خدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وكذلك فى التأكيد على دور مصر الريادى من خلال استضافة الفعاليات الدولية الكبرى والتى من ابرزها النجاح فى تنظيم فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19).

كان المهندس حسام الجمل قد تم تعيينه مساعدا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشبكات وبنية الاتصالات فى يناير 2019. ويتمتع المهندس حسام الجمل بخبرة أكثر من 20 عاما فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب خبراته الدولية فى مجالات الإدارة والتقنيات المستقبلية المتكاملة، وخبراته فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، كما أن له سابقة أعمال دولية فى تخطيط مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمى وتنفيذها ومتابعتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تولى المهندس حسام الجمل، عدة مناصب قيادية بكبرى الشركات العالمية؛ حيث تولى منصب كبير مستشارى تطوير الأعمال والحلول التكنولوجية بشركة هواوي العالمية لمنطقة شمال إفريقيا واستطاع خلال فترة عمله دعم نمو أعمال الشركة والمساهمة فى تطوير خطط الأعمال والحلول التكنولوجية فى المنطقة وخلق المزيد من القيم لعملائها.

كما تقلد مناصب قيادية فى مجموعة MTN العالمية حيث عمل فى منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بمجموعة MTN العالمية فى اليمن، وكذلك عضو فريق التطوير الاستراتيجى لمجموعة MTN العالمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث نجح فى وضع استراتيجيات شاملة لتطوير المنظومة بما يتماشى مع الأهداف التنموية والاستراتيجية لها. كما سبق ذلك عمله كمهندس اتصالات شبكات بالأمم المتحدة في مصر.

حصل المهندس حسام الجمل، على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1998 كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة روبرت كيندى بسويسرا عام 2014، إلى جانب حصوله على شهادة إعداد القادة للمنظمات الدوليةMTN من جامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا عام 2010، وشهادة إدارة المشروعاتPMP من المعهد الدولي لإدارة المشروعات بالولايات المتحدة الأمريكية 2009.