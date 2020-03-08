بلغت 108 طن خلال شهرين.. بيان برلماني عاجل بشأن وقف تصدير الكمامات

تقدم النائب مدحت الشريف، ببيان عاجل، بشأن الانخفاض الحاد في كميات الكمامات المعروضة في الأسواق بأنواعها المختلفة، مؤكدا أن ذلك أدى إلى زيادة أسعارها لعدة أضعاف مع استمرار السماح بتصديرها للخارج والذي تزايد بشكل واضح. وأضاف؛ بلغت كمية الصادرات خلال شهري يناير وفبراير فقط أكثر من 108 أطنان، مما أثر بشكل واضح على حجم المعروض بالأسواق وهذا الكميات المصدرة مرشحة للزيادة مع انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم. وطالب بضرورة إيقاف تصدير الكمامات إلى الخارج بشكل مؤقت والعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لها لتلبية الزيادة في الطلب عليها، ومراجعة كميات المخزون منها بأنواعها المختلفة من خلال وزارة الصحة.