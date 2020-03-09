تعليق رحلات مصرللطيران الي المملكة العربية السعودية

بالإشارة الي القرار الصادر مساء أمس من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوقف الرحلات من وإلي عدة دول ومن بينها مصر اعتبارا من اليوم، قررت الشركة الوطنية مصرللطيران تعليق رحلاتها الي جميع المدن السعودية التي تطير إليها وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة وذلك اعتبارا من اليوم ٩ مارس ٢٠٢٠ وحتي إشعار آخر .

و ترجو مصرللطيران من عملائها الكرام ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال اقرب مكتب تابع لمصرللطيران أو وكيلهم السياحي او من خلال موقعنا الإلكتروني www.egyptair.com ،او الاتصال بمركز الخدمة التليفونية من خط ارضي علي رقم 090070000 أو 1717 من اي خط موبايل .

وتعتذر الشركة عن هذا الظرف الخارج عن ارادتها و ستعمل علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل راحة عملائها. علما بأن الشركة كانت قد قررت في وقت سابق إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية طبقا للشروط والأحكام من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى نظرا للظروف الراهنة