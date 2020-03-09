غضب مرضى الغسيل الكلوى بعد اخلاء مستشفى العجمى

كتب احمد سلامة وشيريهان شكرى

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ببحث دراسة عاجلة لإنشاء مستشفى بالمنطقة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية. مكلفا رئيس الحى والجهات المعنية بمعاينة عدد من الأراضي لتخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء المستشفى بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لذلك.

كما استمع إلى مطالب وشكاوي أهالي منطقة نادي الصيد بنطاق

حى وسط، وذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها أمس بالمنطقة لإطلاق إشارة البدء في تطويرها بالكامل بتكلفة تقدر ب ١١٥ مليون جنيه، وكانت أهم تلك المطالب توفير مستشفى لخدمة أهالي المنطقة، والاهتمام بالرصف والإنارة وشبكة الصرف الصحي وغيرها من المشكلات.

وغضب اوساط مرضى الفشل الكلوى بعد اغلاق مستشفى العجمى العام

تجمع العشرات من مرضى الفشل الكلوى الذين يقومون بغسيل الكلى امام المبنى الرئيسى لمستشفى العجمى العام غرب الاسكندرية بعد ان قرروكيل وزارة الصحة في الإسكندرية باخلاؤها لتجهيزها كأحد مستشفيات الحجر الصحي، تحسبًا لظهور أي حالات تصاب بفيروس كورونا المستجد وتقديم الرعاية اللازمة لهم، ضمن استعدادات مستشفيات وزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية.ونقل مرضى الفشل الكلوى الذين يقومون بعملية “الغسيل الكلوى” الى مستشفيات أخرى وقال بعض المرضى ان المستشفى قريب من اماكن سكنهم والاماكن البديلة بعيدة عن منازلهم مما يحملهم مشقة الانتقال اليها .ومن جهته

أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفى العجمي بالإسكندرية، للتعامل فقط مع أي حالات يتم نقلها للمستشفى ليكون حجرًا صحيًا لحين انتهاء المدد المحددة للعزل، مبينًا أن المستشفى كان يتم إعداده منذ فترة ضمن الخطة الموضوعة لمواجهة أي إصابات محتملة، لأن الدولة تضع الخطط المستقبلية للتعامل مع الطوارئ بشكل متكامل.

وأضاف أنه تقرر تحويل كافة الحالات العادية لتلقي الخدمة بمستشفيات ووحدات صحية أخرى، مؤكدًا أن الأمر لن يؤثر على تقديم الخدمات الطبية لباقي المرضى المترددين في مختلف التخصصات، خاصة أن المستشفى مفتتح حديثًا ولا يزال في فترة التشغيل التجريبي، حيث لم يكن يستقبل حالات كثيرة ولم يصل إلى العمل بكامل طاقته.

وقال إنه جرى تحويل 150 مريضًا من المترددين على وحدة الغسيل الكلوي إلى أماكن مختلفة مماثلة بالمحافظة لتلقي الرعاية، موضحًا أن كل وحدة غسيل كلوي أو غيرها من الوحدات لها خطة بديلة تضمن تقديم نفس الرعاية للمرضى في حالة تعطل تقديم الخدمات الصحية لأي سبب، وتتيح تلك الخطة لكل مريض معرفة المكان البديل الذي يمكن التوجه إليه لتلقي الخدمة الطبية في نطاق المحافظة.