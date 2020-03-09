“مجاس النواب” يطالب الوزراء والمحافظين بمساندة جهود الصحة فى مواجهة كورونا

أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب بالخط الساخن الذى أطلقته وزارة الصحة والسكان ويحمل رقم 105 لتقديم الإستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس موجها التحية والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجميع القيادات والعاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية على جهودهم الكبيرة ومواصلة العمل ليلا ونهارا لمواجهة هذا الفيروس اللعين وطالب ” المسعود ” فى بيان له اصدره اليوم من جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى مساندة جهود وزارة الصحة والسكان والالتزام بجميع تعليماتها وخطتها للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت خاصة المنشآت التعليمية على أن يجرى العمل بها للحماية من أى أمراض فيروسية قد تنتشر فى المدارس.

من خلال منع انتشار الأمراض المعدية عن طريق الاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية لمنع حدوثها بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية والطعوم والأمصال اللازمة والحد من تسرب الأمراض المعدية من نطاق المنشأة التعليمية إلى المجتمع المحيط والعكس، فضلاً عن إعداد وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار الأمراض المعدية مع الالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت التعليمية.