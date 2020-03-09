“الشاطر اللى شكله يبان اصغر من سنه”.. تعليق نادية الجندى على منتقديها 

قامت الفنانة ” نادية الجندى ” بالرد على منتقديها من خلال تغريدة على موقعها الشخصى على ” التويتر” . قائلة ” فعلا بقت ظاهرة غريبة الفنان مالوش عمر ” .واضافت ايضا” من امته السن بقى سبة فى جبين الانسان انتقد أعمالى وليس سنى ” .وانتهت ” الجندى ” تغريدتها قائلة ” بدل ما تنتقدوا خليكم فى سنى وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده الشاطر اللى شكله يبان اصغر من سنه ” .وعلى سياق اخر تقدم الفنانة نادية الجندى مسلسلها الجديد الذى سيتم عرضه فى شهر رمضان المقبل ” نساء من ذهب ” ، مع الفنانة نبيلة عبيد التى غابت عن دور الدراما لمدة 6 سنوات ، والمسلسل مأخوذ من “فورمات ” امريكى كوميدى انتجته شركة ديزنى الشهيرة ،و من اخراج وائل احسان ، وشارك فى بطولته الفنانة سميحة ايوب ، وهالة فاخر ،والعديد من ضيوف الشرف روجينا ، وبيومى فؤاد .