آثار سوهاج تنظم ورشتي عمل حول حفائر جامعتي نيويورك وبرنستون بأبيدوس

كتب ابراهيم عبد الرؤف

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ورشة العمل التي نظمتها وكالة كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول حفائر جامعتي نيويورك وبرنستون في ابيدوس، والتي استمرت علي مدار يومين، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين عميد الكلية والدكتور أحمد علي الأنصاري وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

و أشاد عزيز بمستوي التدريب الخاص بورشتي العمل المقدمة للطلاب، والتي تهدف إلى تأهيل وتخريج شباب قادر علي المنافسة و مواجهة سوق العمل في المجال الآثري، مؤكداً أن الجامعة تحرص علي تقديم كافة سبل الدعم الفني للطلاب لثقل خبراتهم الميدانية، لافتاً إلى أهمية التعاون والتبادل العلمي بين الجامعة والجامعات العالمية، و توفير كافة أجهزة وأدوات الحفائر الأثرية التي تحتاجها الكلية تيسيراً لعمليات التدريب الميداني للطلاب.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالناصر ياسين، بأنه حاضر بورشتي العمل كلاً من الدكتور ماثيو آدامز أستاذ المصريات بجامعة نيويورك ورئيس البعثة الأمريكية العاملة في حفر وكشف وترميم آثار شمال أبيدوس، والدكتورة ديبورا فيشاك أستاذ المصريات بجامعة برنستون الأمريكية، مشيراً إلى أن ورشتي العمل تناولت عدد من الموضوعات منها التعريف بأبيدوس في العصور التاريخية المختلفة، وموقفها بعد أن تركها ملوك مصر كجبانة ملكية، وخصائص فن الدولة القديمة في التصوير والنقش والنحت والزخرفة والتلوين من جمود ورسمية ومثالية، إلى جانب عرض خصائص الفن في المدرسة التي نفذت مقابر الحواويش في أخميم بسوهاج.

وأضاف الدكتور أحمد الأنصاري، أنه تم تنظيم تدريب ميداني للطلاب، حيث تم زيارة منطقة شمال أبيدوس، والتي تجري بها أعمال الحفر والتنقيب والتنظيف والترميم للمعابد الجنزية لملوك الأسرتين الأولى والثانية حيث بداية التاريخ، كما قام الطلاب بتوجيه العديد من الأسئلة لأعضاء البعثة، وتم الرد علي استفساراتهم.